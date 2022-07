Zwolse fietsenzaak stapt te snel naar de rechter in zaak rond uitbreiding winkelcentrum

Tieners laten puinhoop achter in Zwolse autowasbox, tot verdriet van Ali: ‘Tranen in mijn ogen’

Kapotte slangen, wasborstel en een gesloopte hogedrukspuit: dat was de stand van zaken nadat twee jongens deze week een hoop plezier beleefden in een Zwolse wasbox. Maar zoveel pret als het duo had, zoveel verdriet doet het manager Ali. ,,Het doet écht pijn.”

15 juli