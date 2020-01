Zwolse flat ontsnapt aan grote brand, OM eist tbs tegen verslaafde

Een flatgebouw aan de Dollard in Zwolle is in juni vorig jaar aan een explosie of grote brand ontsnapt. Een bewoner had de gordijnen en bank in zijn appartement met benzine besprenkeld met de bedoeling er de fik in te steken. Hij kwam net op tijd tot inkeer, bleek dinsdag op zijn strafzaak.

Op 10 juni vorig jaar ging het bepaald niet goed met de nu 34-jarige Larsen J. Er kwam een melding dat hij suïcidaal was, maar zorginstelling Dimence wilde hem niet opnemen, zei de officier van justitie. J., die al lange tijd droog stond, greep vervolgens naar de fles. Iets dat hij als alcoholverslaafde niet moest doen, besefte hij. ,,Ik denk dat ik vijf tot zes liter bier heb gedronken.’'

In de hens

Bij de Esso nabij kocht hij een jerrycan en vulde deze met benzine. In zijn appartement besprenkelde hij het dressoir, de bank en de gordijnen ermee. De aansteker zat klaar in zijn broekzak. ,,Maar ik wilde het niet doen” zei J. tegen de rechters. Hij liep de woning uit, appte zijn vader dat hij van plan was de boel in de hens te steken en besloot in het winkelcentrum nabij bier te kopen en op te drinken. Zijn vader vertrouwde het niet. Eenmaal in de woning van zijn zoon trof hij direct maatregelen: hij opende de ramen en zette de bank op het balkon. Toen hij zijn zoon in alle staten in het winkelcentrum trof, belde hij de politie. Agenten die de woning betraden, beseften het gevaar.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat er in de woning een gevaarlijk mengsel van benzinedampen en zuurstof kon ontstaan. Brand of explosie was een direct gevaar, aldus het Openbaar Ministerie. Het was een schreeuw om hulp, zei J. tegen de rechters. Zijn appartement was nagenoeg leeg in juni. Op bevel van de rechter moest hij de woning uit omdat hij herhaaldelijk overlast veroorzaakte. Hij wil graag behandeld worden voor zijn verslaving en persoonlijkheidsstoornis, maar de vraag is op welke wijze.

Maatschappij beschermen

Moet dat onder tbs met voorwaarden of met dwangverpleging? Deskundigen denken dat dit met de ‘mildere variant’ (onder voorwaarden) kan. Alleen greep hij bij een eerdere behandeling tijdens verloven naar de fles. De officier van justitie eiste tbs met voorwaarden. Daarnaast vroeg ze om 225 dagen celstraf, waarvan hij het voorarrest af mag trekken. Dat betekent dat hij na het vonnis meteen een kliniek in kan. Zo moet de maatschappij tegen J. beschermd worden, zei ze. Zijn advocaat Derk Hassink benadrukte dat J. niet eerder voor zijn alcoholverslaving is behandeld. ,,Hij heeft snel hulp nodig.’'