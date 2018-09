Zwolse folkbroers vinden elkaar terug op snijvlak van geluk en diepe ellende

Alles deed pijn. Elk woord dat-ie op papier zette, schuurde zijn ziel, vertelt Arnout Brinks (35) over de periode na zijn echtscheiding. Een relatie van tien jaar schud je ook niet zomaar van je af. Zoiets moet slijten. Tja, alle clichés zijn waar. Toch kan een sombere periode prachtige platen opleveren. Dat bewijst de muziekgeschiedenis. Denk aan albums als Blood on the Tracks van Bob Dylan en On the Beach van Neil Young. Niet voor niets voorbeelden voor de broers Brinks, die samen het duo Tangarine vormen.