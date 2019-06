Zwolse fontein spuit weer én heeft een speciaal lichtknopje...

Alsof-ie niet weg is geweest. De fontein in de Zwolse stadsgracht bruist en spettert weer. Maandenlang stond het systeem uit, in verband met een revisie. Maar op 't randje zomer is alles klaar. En verbeterd.

Zo'n beetje het hele systeem is nagelopen, meldt Marieke Stenfert van de gemeente. Alles boven en onder water heeft een onderhoudsbeurt gehad. Ook is er een aparte schakelaar gemaakt voor de verlichting, laat ze weten. Sinds maandag spuit het grachtenwater weer in de rondte.

Vorig jaar augustus haalde de gemeente alles uit de gracht. Ook vanwege het gevaar van blauwalg. Op meerdere plekken in het water rond de binnenstad was de alg al waargenomen. De fontein zou alleen maar zorgen voor verdere verspreiding. Maar ja. De fontein uit? Dan ook het licht uit. Want dat was met elkaar verbonden. En dus zou het 's avonds gevaarlijk varen worden in de grachten. De gemeente besloot daarop alles maar te ontmantelen.

Nieuwe schakelaar

Volgens de gemeente Zwolle stond het onderhoud aan de fontein al gepland voor de afgelopen winterperiode. Daarbij is ook de verlichting aangepakt. Dankzij die nieuwe schakelaar kan de lamp nu ook aan, als de fontein zelf niet in gebruik is.