Zwolse fotograaf Ferdy Damman genomineerd voor eerste Pop Fotografen Prijs Overijssel

LIVE: Burgemees­ter brengt kiezers per ‘Batsfiets’ naar stemlokaal

15:57 Bijna 13 miljoen Nederlanders mogen vandaag naar de stembus voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Iets meer dan helft van alle potentiële kiezers is 50 jaar of ouder. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Meer van dat soort feiten in dit liveblog van de Stentor. Lopende de dag houden we hier bij wat er gebeurt in deze regio tijdens de verkiezingen. Iets leuks/bijzonders gezien of meegemaakt? Mail dan tekst of foto naar online@destentor.nl