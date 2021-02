Zwolse fotograaf Job Boersma herontdekt de schoonheid van speelgoedauto’s uit zijn jeugd: stillevens voor een fotoboek

Politie en Rijkswater­staat waarschu­wen: levensge­vaar­lijk om op uiterwaar­den te schaatsen

12 februari Rijkswaterstaat doet een klemmend beroep op liefhebbers van natuurijs: ga niet schaatsen op de uiterwaarden. Het water in de rivieren is rap aan het dalen en daardoor komt er lucht onder het ijs. Resultaat is een onbetrouwbare schaatsvloer. In Hattem zijn, door de politie, honderd mensen van het ijs gehaald.