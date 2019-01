Zwolse fotograaf maakt timelapse op Veluwe van maansverduistering

Het filmpje van de maansverduistering en de zeldzame bloedmaan zette hij dinsdagavond op YouTube en dat leverde al heel wat kijkers op.

Rick Kloekke is fan van de timelapse, een fotografie-genre waarbij beelden achterelkaar worden gezet waardoor er beweging in ontstaat. ,,Je kunt het proces laten zien dat niet met het blote oog is waar te nemen’’, verklaart hij zijn passie.

Het genre is bij uitstek geschikt voor de maansverduistering in beeld te brengen, bedacht hij vooraf. ,,Het is een genre waar ik mensen blij mee kan maken, het levert vaak zoiets moois op.’’ Bovendien zou hij zich er veel meer mee kunnen onderscheiden, want de bloedmaan zou ongetwijfeld ook door heel vele anderen worden gefotografeerd.

Veluwe

De Zwollenaar toog voor de sfeerbeelden naar zijn meest favoriete plek om te fotograferen: de Veluwe. Bij de Stakenberg in Elspeet genoot hij in zijn eentje van het bijzondere natuurverschijnsel. Met bijna bevroren tenen en hele koude handen, dat wel, maar hij had het er graag voor over.

,,Op zich is een maansverduistering niet mega-bijzonder. Afgelopen zomer was er ook al een. Maar nu was hij knaloranje en stond hij dichterbij de aarde dan normaal en was hij dus heel groot. Zeker als je zelf op zo'n hele donkere plek bent is dat mooi. Als het eerste licht dan langs de maan gaat en het wordt licht op zo'n mooie plek in de natuur, dan is dat fantastisch om te zien.’’

Dinsdagavond zette Kloekke de beelden op YouTube en woensdagochtend zat hij al op drieduizend views.