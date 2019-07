Zwolse gedetineerden mét een plan de deur uit

Alleen Zwolle

Gedetineerde is ook burger

Met deze werkwijze wordt onderstreept dat de zorg voor een succesvolle terugkeer in de Zwolse samenleving een gezamenlijk belang is. Gedetineerden zitten een straf uit omdat ze een misdrijf hebben gepleegd, maar elke gedetineerde is ook een burger die op enig moment weer terugkeert in zijn eigen gemeente. Dan is het zowel in het belang van de ex-gedetineerde, de buurt als de gemeente dat iemand geen overlast veroorzaakt of opnieuw de fout ingaat. Hoe meer zorg, aandacht en begeleiding er is voor deze personen, hoe groter de kans is dat iemand niet recidiveert.