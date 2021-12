Zwolse Geluksmakelaar heeft dubbel pech: lockdown én dan ook nog dit

Video Het bijzondere verhaal achter dit statige herenhuis aan de Willemska­de in Zwolle: ‘Zo puur, dat is zeldzaam’

Het statige herenhuis aan de Willemskade nummer 28 was decennialang het territorium van het excentrieke echtpaar Lefferts-Wierda. Ze deden er alles aan om de historische kenmerken van het huis bewaard te houden. En met succes. Het huis is sinds kort in bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, die in hun handen knijpen met het krijgen van het bijzondere pand. De Stentor neemt een kijkje.

