Zwolse gemeenteraad praat maandag over veiligheid op straat na 'zoveelste geweldsincident’

Na de dodelijke schietpartij op oudejaarsavond waarbij Zwollenaar Henk Wolters om het leven kwam liet de politiek al raadsbreed weten dat er behoefte was om op korte termijn over de vele geweldsincidenten te praten .

In de officiële raadsagenda is echter op korte termijn geen ruimte voor een debat, daarom vroeg de VVD naar aanleiding van dit ‘zoveelste geweldsincident’ een zogenoemd interpellatiedebat aan voor komende maandag. Alle fracties ondersteunen dit en omdat het nu een unaniem verzoek is komt het debat er maandag ook.

De politieke partijen stellen in een verklaring: ‘Criminaliteit in onze stad moet een halt worden toegeroepen. En voorkomen moet worden dat criminaliteit verankert in onze stad. Daarbij vertrouwen we er op in het belang van Zwolle, dat we, coalitie en oppositie, raad en college, stadsbestuur en opsporingsdiensten gezamenlijk met een integrale, daadkrachtige en tegelijkertijd proportionele aanpak alles op alles zetten voor een Zwolle waar Zwollenaren veilig zijn en zich veilig voelen‘.