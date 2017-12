Zwolse gemeenteraad wil wegbezuinigde afvalbakken terug op straat

Hans Wijnen (VVD), initiatiefnemer van het terugplaatsplan, zegt met enige regelmaat signalen te krijgen dat de bakken gemist worden bij logische plekken, zoals naast bankjes. Verder ligt 'op een aantal plaatsen in Zwolle aantoonbaar veel zwerfafval'. Hij kreeg de voltallige gemeenteraad mee in zijn voorstel. Tot teleurstelling van wethouder Michiel van Willigen, die het plan liever in de prullenbak had zien verdwijnen. Volgens hem komen er in het stadhuis geen signalen binnen over extra zwerfafval.