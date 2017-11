Zwolse gevangenen breien voor kerstpakketten

Jolanda maakt met veertien andere gevangenen tot begin december mutsen en sjaals. Het breien en haken gebeurt voor de Zwolse winkel Rits In. Die wil ze doneren aan de kerstpakkettenactie van de organisatie Kerst Zwolle. De dozen zijn voor mensen uit de regio die met minimale middelen rond moeten komen.

Jolanda zit nu vier maanden in de Zwolse bajes. In plaats van niks doen, stort ze zich volledig op het breien in haar cel. ,,Het is hartstikke leuk om te doen. Zelfs het personeel hebben we nu aan het breien gekregen.”

Vijftien

Jolanda is niet de enige die het leuk vindt. In totaal doen er zo’n vijftien vrouwelijke gevangenen mee aan de actie. Jeannie zit nu meer dan vier jaar vast en haalt voldoening uit het breien. ,,Ik weet hoe het is om weinig te hebben. Op deze manier probeer ik wat terug te doen voor de maatschappij. Goed maken wat er allemaal gebeurd is, kan natuurlijk niet.”

Volgens Jeannie is het ook vrij uniek dat het breien wordt toegelaten in een gevangenis. Ze vindt ook dat ze in deze gevangenis ‘als mens wordt behandeld en niet als nummer’. ,,Ik heb ook vastgezeten in Limburg. Daar mocht er veel minder en vond ik het helemaal niets.”

Idee

Het idee om de vrouwen te laten breien in de gevangenis, komt van Patricia. Zij is Penitentiair Inrichtingswerker bij de Zwolse vrouwengevangenis. ,,De eigenaresse van Rits In is een goede vriendin van mij. We gingen met elkaar praten over de kerstpakkettenactie. Toen kwamen we op het idee om de vrouwelijke gevangenen lekker te laten breien en haken.”

Er gaat wel een hoop wol door elke week. ,,We mogen maar tien bollen wol per week laten komen’’, zegt Jeannie. De breinaalden worden ook niet zomaar afgegeven aan de dames. René Hut, communicatieadviseur van de gevangenis, legt het uit. ,,Als iemand slecht in zijn vel zit, zorg je er wel voor dat er geen breinaalden aan diegene wordt gegeven. De veiligheid mag niet in het geding komen.”