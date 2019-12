Zwolse gevangenis ‘dumpt bij gebrek aan opvang’ op kerstavond ex-gedetineerde bij B&B in Hardenberg

Video Opnieuw autobrand in Zwolle: mogelijk sprake van brandstich­ting

10:36 Aan de Jac. P. Thijsselaan in Zwolle is vannacht een auto in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. Het is de zoveelste autobrand in de wijk Stadshagen.