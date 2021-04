Zwolse grimeur Marian steekt nu wattenstaafjes in neuzen en kelen: ‘Mensen zijn bij mij veilig, ik heb een vaste hand’

Marian Velthuis: ,,Ik steek sinds drie maanden stokjes bij mensen in de neus en de keel, want ik ben bemonsteraar voor de GGD. Door heel IJsselland test ik mensen op corona: Kampen, Zwolle, noem maar op. Ik moest wat, want door corona verloor ik bijna al mijn inkomsten. Zeker 90 procent is verdampt. Ik had een buffer, maar die is al opgepeuzeld.”