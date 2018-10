Zwolse Groeneweg wordt geen Suze Groenewegweg

Vliegende Vrienden van Amstel is gemeente Zwolle goed bevallen

15:56 De organisatie van De Vliegende Vrienden van Amstel Live! wilde Park de Wezenlanden in Zwolle eigenlijk een paar weken helemaal afsluiten. Daar heeft de gemeente Zwolle een stokje voor gestoken. De gemeente kijkt een maand na het festival voorzichtig positief terug op het evenement. Er is geen schade aan het park en de stad is landelijk weer onder de aandacht gebracht.