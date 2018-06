Zwolse Halve Marathon geeft extra prijzengeld voor aanschaf koe

'Zwolle'

Vertrouwen

Vraag is of Richard Mengich, met 1:00:39 houder van het parcoursrecord in Zwolle, de Scania Zwolse Halve Marathon opnieuw weet te winnen. De 29-jarige Keniaan is vol vertrouwen, weten ze bij de organisatie, want hij is in Kenia al op zoek geweest naar een mooie koe die de naam Zwolle moet krijgen.