Zwolse Halve Marathon kiest drie Zwolse goede doelen

Te bang om te werken in tbs-kliniek

20 januari Het lukt tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal maar niet voldoende personeel op de werkvloer te krijgen. De angst regeert, de werkdruk is enorm. Kijvelanden raakte vorig jaar in opspraak omdat patiënt Michel T. een medewerker doodstak. T. mishandelde in het verleden ook personeel van de gevangenis in Zwolle en de toenmalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.