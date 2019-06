Zwolse Halve Marathon weer één groot feest

CDA Zwolle wil bushalte bij station Stadshagen

Als het treinstation in Stadshagen straks definitief open gaat, moeten treinreizigers daar op buslijn 1 kunnen overstappen. De dichtstbijzijnde halte ligt nu op 400 meter van het station en dat is veel te ver, vindt het CDA in Zwolle. Het college moet met de provincie (die over het busvervoer gaat) in overleg, zegt de fractie.