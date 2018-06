Zwolse hengelsportwinkel wil geen coffeeshop als buur

Inwoners mogen meepraten over het Zwolle van morgen

9:50 Als inwoner meepraten over de invulling van de stad. Dat kan op donderdag 5 juli in Zwolle tijdens het festival 'Mijn Zwolle van Morgen'. Tijdens het evenement wordt nagedacht over hoe de Hanzestad zich moet ontwikkelen vanaf nu tot 2030.