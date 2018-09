Zwolse herder voor de derde keer Nederlands kampioen

update Vermiste Cherie (18) uit Dalfsen donderdag­och­tend voor laatst op station Zwolle gezien

19:39 De 18-jarige Cherie uit Dalfsen die sinds donderdag 6 september vermist is, is die ochtend voor het laatst gezien op station Zwolle. Om 08.25 uur liep ze op het station, meldt de politie via Facebook. Daar zijn ook foto's op geplaatst van een opvallend zwart jasje zoals Cherie dat ook droeg, met graffititeksten en 'spikes'. De jonge Dalfsense droeg verder een spijkerbroek, een lichte blouse, zwarte Puma-schoenen en een roze rugzak.