Zwolse herinneringsboom staat voor leven na de dood

videoEen tastbare herinnering aan een moment of persoon. Dat is het idee achter de herinneringsbomen die door Zwolle Groenstad twee keer per jaar worden geplant. ,,Een mooie herinnering, waar ik ook naartoe kan", zegt Jan Driessen. Hij plantte gisteren een van de dertien nieuwe eiken bij het Westerveldse Bos. Ter nagedachtenis aan zijn zoon Michael, die afgelopen zomer door een bedrijfsongeval overleed. ,,Het voelt goed om dit te doen.”