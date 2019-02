Zwolse historie in 360 graden te zien in de Peperbus

IJsbeelden Festival komt terug en wil groots ‘Winters Zwolle’

17:47 Het Nederlands IJsbeelden Festival keert volgende winter terug in Zwolle en wil de handen ineenslaan met andere partijen in de stad. Bezoekers komen dan naar Winters Zwolle en combineren de ijsbeelden met een rondje schaatsen en een bezoekje aan de Fundatie. Het festival in de IJsselhallen krijgt mogelijk een andere opzet, om urenlange wachttijden in de kerstvakantie te voorkomen.