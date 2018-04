Zwolse hogeschool tekent contract met grootste retailer van China

Ooievaars nestelen weer volop rondom Zwolle

10:45 Wie niet uitkijkt kan zomaar van zijn fiets worden geslagen door een voorbijvliegende ooievaar in het buitengebied. Het scheelde afgelopen weekend voor de Zwolse fotograaf Egwin Frieling in elk geval niet veel. Op de dijk in de Vreugderijkerwaard spotte Frieling er minimaal vier.