Zwolse hogeschool Windesheim opent weer de deuren, studenten schouder aan schouder in de les: ‘Je went er heel snel aan’

Wéér strandt elektri­sche pechbus langs snelweg, maar Keolis vindt situatie ‘veilig genoeg’

6 september Een elektrische bus van Keolis is tijdens de maandagochtendspits gestrand op de A50 bij Heerde. Reizigers konden later via de vluchtstrook overstappen op vervangend vervoer. De oorzaak was een bekende storing, maar de inzet van dieselbussen is niet nodig, vindt de vervoermaatschappij.