Zwolse hogeschool Windesheim opent weer de deuren, studenten weer schouder aan schouder in de les: ‘Je went er heel snel aan’

LEZERSREACTIES Lezers over dansend publiek bij optreden rapper Rico in Zwolle: ‘Na Zandvoort, wie maakt zich hier nog druk om?!’

16:02 Rapper Rico had bij zijn optreden zaterdagavond in Zwolle al snel een dansende menigte voor zijn podium, terwijl volgens de coronaregels alleen zitten of staan op een vaste plek was toegestaan. Menigeen die reageert op deze site en op Facebook vindt het best kunnen, zeker na Zandvoort. ,,Als Zandvoort kan in deze vorm , dan mag Nederland los.’’