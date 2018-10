Zwolse hovenier rekent op schadevergoeding nu populieren ziek blijken

Ondanks doodsbe­drei­ging gaat Storm (33) opnieuw in protest tegen Zwarte Piet in Zwolle: ‘Ik heb een hoger doel’

10:01 Vera Vogel werd met de dood bedreigd, nadat ze opriep om te protesteren tegen de komst van Zwarte Piet in Zwolle. Maar Vera, tegenwoordig door het leven als Storm, laat zich niet weerhouden in zijn strijd tegen racisme. Een jaar later gaat hij opnieuw op de barricaden tegen Zwarte Piet. ‘Het was een zware tijd, maar ik heb een hoger doel.’