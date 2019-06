Zwolse huisarts emotioneel na nieuwe mijlpaal voor Maarten: ‘Er kwam een traantje omhoog’

,,De emotie van vorig jaar keerde terug’’, vertelde Blanker vanochtend aan de Friese waterkant. Maarten passeerde met het dorp Burdaard de plek waar hij zijn vorige poging moest staken. ,,Dat was bijzonder. Er kwam een traantje omhoog, maar met een positieve traan eraan vast.’’



Pijn

De huisarts, die een praktijk in Zwolle bestiert, geeft aan dat Maarten een pittige avond en nacht had. ,,Hij moest wat langer slapen en wilde minder eten. Toen hij vanochtend weer het water in ging, deed zijn pak pijn. Hij kreeg schuurplekken dus dit hebben we aangepast. We hebben zijn onderpak ruimer geknipt en de schuurplekken ingesmeerd.’’



En dat blijkt te werken, gezien de soepele zwemslag van de olympiër. ,,Hij zwemt als een dolle’’, analyseert Blanker. ,,Ik hoop dat het ook soepel in zijn hoofd gaat.’’



Op de vraag of de langeafstandzwemmer de tocht dit keer wél gaat volbrengen, is Blanker duidelijk: ,,Ik verwacht zeker dat-ie aankomt in Leeuwarden.’’