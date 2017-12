Zwolse idealist aan tafel bij Shell en Klimaattop

Je kunt een mooi verhaal vertellen, maar uiteindelijk telt wat je doet. Wat is er zichtbaar van je idealen? Of zoals ze 't bij Feyenoord zeggen: geen woorden maar daden. Zo wil de 43-jarige Iris Eva graag leven. Ze is oprecht bezorgd om het klimaat en begrijpt niet goed waarom mensen wegkijken van de problemen. ,,Want nu merken we het nog niet direct, maar over dertig jaar krijgen we er allemaal mee te maken. De voortekenen van wateroverlast zijn al zichtbaar. Dus waar wachten we op?''

Klimaatzorgen delen

Ze weet dat 't een modewoord is, maar ze wil mensen graag verbinden. Omdat de oplossing van onderaf komt. Als meer mensen met elkaar de zorgen om het klimaat delen, ontstaat niet alleen bewustwording, maar ook betrokkenheid en bereidheid om samen te werken, vertelt ze. Juist in dat sociale aspect zit de verandering die nodig is, heeft Eva ervaren. ,,Mensen gaan niet opeens de verwarming lager zetten of minder kopen. Ze moeten voelen waarom die verandering nodig is,'' legt ze uit. ,,Dat is net het stukje dat je elkaar kunt geven. Daarom is ontmoeting zo belangrijk. Ik krijg de beste inzichten door met anderen van gedachten te wisselen.'' Ze schrijft er ook over op haar website en organiseert bijeenkomsten. Soms heel privé, bij haar thuis, met een club van andere groene denkers (zie foto).

En het leidt tot mooie momenten. Vorig jaar zat ze aan tafel bij Marjan van Loon, de baas van Shell. Daar mocht ze haar visie geven op de transitie op de energiemarkt. En een jaar eerder was ze samen met toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma bij de Klimaattop in Parijs. Dat wil zeggen: Eva had zichzelf via Twitter uitgenodigd bij Dijksma. Bij hoge uitzondering mocht ze samen met haar zoon Mander (nu 13) aanwezig zijn bij de klimaatconferentie. Haar zoon deed daar zijn herbruikbare waterfles cadeau aan de staatssecretaris. Een symbolisch gebaar. ,,Hij was de jongste bezoeker in Parijs en viel nogal op. Mander werd ter plekke een soort rolmodel voor de nieuwe generatie. Dat was geweldig. We doen het ook allemaal voor onze kinderen, toch?''

Ze is gevoelig voor het leed in de wereld. Dat speelt best een beetje mee, vertelt ze. ,,Niet iedereen heeft dat misschien. Ik jankte vroeger al de ogen uit mijn kop door de arme kindjes in Afrika.'' Eva studeerde in de jaren negentig af aan de Universiteit Wageningen. Daarna werkte ze mee aan campagnes om biologische veeteelt te stimuleren. ,,Terwijl ik een vegetariër was, kun je je dat voorstellen?'' Een burnout bracht haar tot stilstand. Ze is nog altijd herstellende, vertelt ze. Maar bezig zijn met duurzaamheid geeft energie. Zo'n vijf jaar geleden ging de knop echt om. ,,Ik had een slechte nacht waarin ik veel nadacht. Ik lag maar te malen. Toen kreeg ik een helder inzicht. Ik zei tegen mezelf: ik doe wat ik kan. Dat werd mijn nieuwe leitmotiv. Want ik kan niet alles zelf oplossen, maar ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Het gaf meteen rust.''

Ze ging steeds verder in het verduurzamen van haar huurwoning. Zo ver dat ze discussie kreeg met verhuurder deltaWonen. Daaruit ontstond het idee om haar een pioniersrol te geven in Zwolle. DeltaWonen heeft het huis van Eva uitgeroepen tot DuurzaamWoonLab. Een proeftuin voor huurders die nieuwe inzichten willen opdoen. ,,Ik weet nog niet waar dat toe leidt, maar we zoeken nog zo'n vier mensen die ook willen experimenteren. Zodat we kunnen samenwerken.'' Eva betrekt stroom van zonnepanelen en heeft via de energiemaatschappij aandelen windenergie ingekocht. Met die groene energie voedt ze een inductie kookplaat, een elektrische boiler en een elektrische oven. Want ze probeert zonder aardgas te leven. ,,Rond 2030 moeten we allemaal overstappen. Ik loop alvast vooruit.'' Het betekent ook dat ze het huis op een andere manier warm houdt. Zo heeft ze in de woonkamer een infraroodpaneel aan het plafond hangen. De stralen uit het paneel geven warmte. Verder trekt ze extra kleding aan en ligt er een dikke deken op de bank voor de koude winteravonden. Zo hoeft de verwarming hoegenaamd niet aan.