Zwolse initiatieven krijgen elk 6750 euro

Het eerste project, Water Schoonmaak Service Zwolle, is ontstaan uit bezorgdheid van de initiatiefnemers over het afval in het Zwolse water. Met zelf gekochte kajaks halen ze wekelijks zwerfafval uit het water in en om Zwolle. Dit geeft een nuttige en zinvolle tijdsbesteding aan vrijwilligers, kinderen en mensen die moeilijk aan een baan komen. Ook draagt het bij aan bewustwording en respect voor de natuur. Wijkboerderij de Klooienberg is hun uitvalsbasis.

De gemeente en de ROVA bieden gratis een grote afvalcontainer, die op afroep wordt leeggemaakt. Met een beroep op het Stimuleringsfonds wordt de Water Schoonmaak Service op weg geholpen voor cofinanciering van een vervoersmiddel, een kanotrailer en belettering van de autobus.

Pilot Social Coins

Het idee achter Social Coins, het volgende project, is dat stadsgenoten met problematische schulden maatschappelijke taken uitvoeren om iets terug te kunnen doen. De schuldenaar doet werkervaring op, ontwikkelt eigenwaarde en vervalt niet in onwenselijk gedrag. Daarnaast wordt door middel van Social Coins bijgedragen aan het verbeteren van de eigen buurt. Voor uitvoering van deze nieuwe manier om schulden af te lossen, is het nodig om samen te werken met de gemeente. Die ziet de nodige kansen en is bereid een pilot uit te voeren. Met een bijdrage van het stimuleringsfonds kunnen de initiatiefnemers een interactieve demo ontwikkelen.

Upgrade sportpark

Sportpark Marslanden wil graag een upgrade en herontwikkeling, waardoor het herkenbaarder en zichtbaarder wordt en beter voldoet aan de wensen en behoeften van de bezoekers. Met een bijdrage uit het stimuleringsfonds wil Sportpark Marslanden samen met alle betrokkenen een plan maken voor de toekomst.

