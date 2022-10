Zwolse Irina volgt spoor van Don Kozak Mischa Minsky

Aantal coronapa­tiën­ten in de regionale ziekenhui­zen iets afgenomen, regio volgt landelijke trend

Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting in de regionale ziekenhuizen ligt, is ten opzichte van vorige week iets afgenomen. Ook is het totaalaantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land de afgelopen week licht gedaald. Dat is voor het eerst in zeven weken.

