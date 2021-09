Zwolse Iris trekt ten strijde tegen ongezonde voeding in het ziekenhuis: ‘Ranja en knakworst, dat kan echt niet’

VIDEO + foto's Overleden pontbaas Jacob Versteegh maakt laatste overtocht op zíjn veer in Zwolle

24 september Jacob Versteegh is naar de overkant. Voorgoed. De dinsdag overleden karakteristieke pontbaas is vanmiddag door familie, vrienden en vrijwilligers van het Haersterveer in Zwolle begeleid naar zijn laatste rustplaats. Met zijn eigen pont, een laatste keer over de Vecht.