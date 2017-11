Zwolse is haar hond al een maand kwijt: Waar is onze Boyco toch?

Thuis bleek al gauw dat Zweers en haar echtgenoot nog heel wat werk aan Boyco zouden hebben. ,,Het bleek echt dat we er een bange pup met een rugzak van 7 jaar bij hadden. Hij plaste in huis, wilde niet uitgelaten worden. Dat was een nachtmerrie, we moesten hem vaak naar buiten sleuren. 's Ochtends en laat in avond was het geen probleem. Maar overdag met al die mensen in het centrum, scooters en dergelijke, alles was eng. Ik moest hem soms gewoon dragen naar het park. Super zielig. Als ik een stok oppakte, kroop hij weg, een bal gooien was eng. Soms werd ik hier enorm verdrietig van, wat was deze hond toch allemaal aangedaan, waardoor hij zo bang voor de mensen is geworden? We denken dat hij echt is mishandeld."