Zwolse ‘Jesse Pinkman’ dumpte drugsafval in ondergrondse container bij zijn huis

Gezochte man in onderzoek drugstruck Zwolle opgepakt in drugslab in Groningen

20 augustus Een 45-jarige man uit Sint Hubert staat centraal in een groot drugsonderzoek met vertakkingen naar Zwolle. De man werd gisteren opgepakt in een drugslab in de provincie Groningen. Eerder kwam de man al naar voren in een ander drugsonderzoek, waarbij een drugstruck in Zwolle werd aangetroffen.