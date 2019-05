Zwolse Jitske wil na jaren van succes nog steeds laten zien dat ze de beste is

Ze heeft de festiviteiten na de winst van Champions Cup, waarmee haar club Thüringer Bulls voor de tweede keer op rij de beste van Europa werd, net achter de rug. De trainingen zijn weer begonnen, want in de Duitse competitie start vandaag (zaterdag) de finaleronde. Succesvoller lijkt het seizoen niet kunnen zijn voor haar, met de wereldtitel met Oranje in 2018, de bekerwinst en Champions Cup met Thüringer Bulls en de competitiefinale. Al staat de in Zwolle geboren en getogen speelster al jarenlang aan de top. Ze geniet volop.