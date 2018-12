Zwolse jongeren willen door ludieke actie geld terug van Maxx Vastgoed

video10.970 euro en 29 cent. Zo veel wil jongerenafdeling Rood van SP Zwolle terugkrijgen voor huurders van aanhuurmakelaar Maxx Vastgoed. Ze menen dat de bemiddelingskosten die de verhuurder rekent onterecht zijn. Eerder werd een huurder door de rechter in het gelijk gesteld. Een andere rechtszaak loopt nog. Maxx-eigenaar Sylvio Ekkel spreekt van een publiciteitsstunt en is zich van geen kwaad bewust. ‘Ons beleid is in lijn met een uitspraak van de Hoge Raad.’

SP Rood verzamelde 49 handtekeningen bij Zwolse huurders van Maxx Vastgoed die hun bemiddelingskosten terug willen vorderen. Met een delegatie van twaalf jongeren stonden ze vrijdagmiddag voor het kantoor van de verhuurder aan de Willemskade, ‘gewapend’ met taart, confettikannonnen en een brief.

Bedreigd

,,We willen de brief die we hebben geschreven persoonlijk overhandigen aan Sylvio Ekkel’’, zegt Sem Dijkstra, initiatiefnemer vanuit SP Rood. Ekkel bleek niet aanwezig. Een medewerker van Maxx voelde zich volgens de Maxx-directeur bedreigd en wilde de deur niet openen. Dijkstra beweert niet gewelddadig over te zijn gekomen. ,,We stonden daar met confettikanonnen en een taart met kaarsjes er in.’’ De actiegroep is uiteindelijk, na het afvuren van de kanonnen, afgedropen. De taart is achtergelaten op de stoep van de aanhuurmakelaar.

Gesprek

De actievoerders hebben wel telefonisch contact gehad met Ekkel en afgesproken later deze maand in gesprek te gaan over de claim. De jonge SP’ers hebben zich laten adviseren door een jurist, alvorens naar het kantoor van Maxx te gaan. Ze beroepen zich op eerdere rechtszaken die het gelijk van huurders aantoonden.

De Hoge Raad bepaalde in 2015 dat bemiddelingskosten in veel gevallen niet aan de huurder mogen worden doorberekend, als een makelaar een woning of kamer ook in opdracht van de verhuurder aanbiedt. Sinds het arrest hebben veel huurders in Nederland bemiddelingskosten teruggevorderd; ook van Maxx Vastgoed.

‘Te ruim geïnterpreteerd’

Volgens Ekkel heeft zijn kantoor het beleid aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad. Toch zijn ook later huurders door kantonrechters in het gelijk gesteld bij het terugvorderen van kosten. Ekkel noemt die uitspraken ‘huurdersvriendelijk’. ‘Naar het oordeel van Maxx gaat een aantal van die uitspraken te ver. Zo zijn er kantonrechters geweest die ook van een opdracht van de verhuurder zijn uitgegaan als de bemiddelaar een specifiek voor de huurder gevonden woning per mail aan de huurder toestuurt. Maxx vindt dat deze rechters het arrest van de Hoge Raad te ruim interpreteren', laat Ekkel in een schriftelijke reactie weten.

Volgens Ekkel betaalt de verhuurder bemiddelingskosten als die opdrachtgever is voor de bemiddeling; ook als het gaat om een woning die namens de verhuurder in het Maxx-aanbod zit. ‘Wanneer Maxx een woning bemiddelt in opdracht van de huurder, dan betaalt de huurder de courtage', legt Ekkel uit.

Omzeilen

Advocaat Yaël Hoogvliets meent dat Maxx de uitspraak van de Hoge Raad probeert te omzeilen. ,,Zodra een huurder zich aanmeldt bij Maxx, wordt de woning naar de huurder gemaild. En niet op de website geadverteerd, waar de Hoge Raad wel over spreekt. Op die manier proberen ze het arrest te omzeilen”, zegt Hoogvliets. Hij stond huurders succesvol bij en begon onlangs een nieuwe zaak tegen Maxx in Utrecht. ,,In de praktijk is het waarschijnlijk zo dat een verhuurder Maxx opbelt met de vraag of zij een leeg appartement willen verhuren. Er wordt volgens mij niet pas naar een woning gezocht als een huurder zich meldt.”

Volgens Ekkel is het beleid van Maxx wel in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad. ‘Het zou de SP sieren als zij zich goed zouden verdiepen in de materie alvorens ongenuanceerde en lasterlijke uitspraken te doen', aldus Ekkel, die wel open staat voor een gesprek met de jonge SP’ers om tekst en uitleg te geven.

Inhoud van de brief ‘We hebben geconstateerd dat onder andere uw bedrijf nog steeds bemiddelingskosten (door u genoemd aanhuurcourtage) in rekening brengt bij huurders.’ Zo begint de brief die de actievoerders aan Ekkel wilden overhandigen. Ook het bedrag dat ze terug willen vorderen en de relevante rechtsbronnen staan beschreven. De brief eindigt met met verzoek huurders geen bemiddelingskosten meer in rekening te brengen. Ekkel heeft de brief nog niet in handen. Dijkstra hoopt deze 20 december te kunnen overhandigen.