Zwolse journalistiekopleiding scoort slecht in HBO Keuzegids

'Weinig inspirerende lessen en inhoudelijk laat het ook allemaal te wensen over'. Die kwalificatie door de eigen studenten levert de Zwolse journalistiekopleiding van Hogeschool Windesheim een slechte score op in de HBO Keuzegids.

Opleidingsmanager Miranda van Dijk stelt dat het 'niet slecht gaat' bij de Zwolse opleiding voor journalistiek. ,, Alle vier de opleidingen scoren niet hoog", aldus Van Dijk. ,,We staan net als vorig jaar op de derde plaats."

Over het algemeen is de studenttevredenheid dit jaar gedaald, staat in de keuzegids. 'Er zijn vooral klachten over het vaardighedenonderwijs', schrijven de samenstellers in de gids. 'Studenten hebben niet het gevoel dat ze analytisch leren denken of problemen leren oplossen. En dat zijn toch belangrijke eigenschappen voor een journalist'.

Herkenbaar

Voor opleidingsmanager Miranda van Dijk is de kritische houding van de studenten op de eigen opleiding 'herkenbaar'. ,,Dat zagen we ook al in de Nationale Studenten Enquête eerder dit jaar", zegt Van Dijk. ,,Wat opvalt is dat journalistiekstudenten kritischer naar hun opleiding kijken dan andere studenten. Nu leren we ze dat natuurlijk ook, maar het lijkt er ook op veel studenten deze opleiding zijn gaan doen om 'iets in de media' te gaan doen en niet per se in de journalistiek. Dat beïnvloedt volgens mij ook de uitkomst."

Verwachtingen

Van Dijk denkt dat de studenten wel degelijk goed worden voorgelicht voordat ze aan de studie in Zwolle beginnen. ,,Misschien dat het beeld dat de studenten krijgen van de radio- en tv-studio's vertekend is. Maar we proberen vooraf met elke student een gesprek aan te gaan over hun verwachtingen. We horen alleen veel studenten zeggen 'ik zou wel graag willen leren presenteren' of 'ik wil een goede editor worden'. Maar daar leiden we we niet voor op. We leren ze goed researchen en interviewen."

Dat de studenten zeggen niet het gevoel te hebben analytisch te leren denken, verrast Van Dijk wel. ,,Blijkbaar herkennen ze dat niet in het onderwijsprogramma. Terwijl we juist in onderdelen als de eerstejaars nieuwsdiscussies de nadruk leggen op kritisch en analytisch kijken naar het nieuws. Kennelijk matcht hun beeld niet met hetgeen wij ze bieden. Daar gaan we het ook zeker met de studenten over hebben."

Accreditatie

De journalistiekopleiding lag zes jaar geleden flink onder vuur. Toen dreigde de accreditatie ingetrokken te worden als de kwaliteit van de opleiding niet verbeterde. Het niveau van een aantal stageverslagen en afstudeeronderzoeken van vierdejaars studenten journalistiek werd toen 'niet hbo-waardig' bevonden. Een hersteltraject werd ingezet en onder meer Bas Mester, oud-journalist, trad eind 2014 in dienst met als opdracht de opleiding te vernieuwen en het zelfvertrouwen te herstellen, na een pijnlijke accreditatie en een personeelsinkrimping. Begin dit jaar stapte hij op, om het huidige team richting de nieuwe accreditatie in oktober te laten werken. Hoofddocent Miranda van Dijk nam het stokje van hem over.

Overtuigd

Van Dijk maakt zich geen zorgen over de accreditatie die in oktober weer wordt herwogen. ,,We zijn ervan overtuigd dat we alles goed op orde hebben", zegt ze. ,,Daarnaast blijven we het onderwijs constant vernieuwen."

De experts die dit jaar alle Nederlandse journalistiekopleidingen op hbo-niveau 'keurden', zijn het meest tevreden over de opleiding in Tilburg. Maar in Ede zijn de studenten zelf het meest tevreden. 'Beiden onderscheiden zich door de sterke beroepsvoorbereiding'.