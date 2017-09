Zwolse journalistiekopleiding scoort slecht in HBO Keuzegids

'Weinig inspirerende lessen en inhoudelijk laat het ook allemaal te wensen over'. Die kwalificatie door de eigen studenten levert de Zwolse journalistiekopleiding van Hogeschool Windesheim een slechte score op in de HBO Keuzegids.

Over het algemeen is de studenttevredenheid dit jaar gedaald, staat in de keuzegids. 'Er zijn vooral klachten over het vaardighedenonderwijs', schrijven de samenstellers in de gids. 'Studenten hebben niet het gevoel dat ze analytisch leren denken of problemen leren oplossen. En dat zijn toch belangrijke eigenschappen voor een journalist'.

Kijken naar verbeteringen

Volgens Windesheimwoordvoerder Lex Kloosterman zijn de docententeams van de minder goed scorende opleidingen vandaag pas op de hoogte gesteld. ,,Elke opleiding gaat nu zelf bekijken hoe dat kan en hoe het verbeterd kan worden", aldus Kloosterman.

De journalistiekopleiding lag zes jaar geleden ook al onder vuur. Toen dreigde de accreditatie ingetrokken te worden als de kwaliteit van de opleiding niet verbeterde. Het niveau van een aantal stageverslagen en afstudeeronderzoeken van vierdejaars studenten journalistiek werd toen 'niet hbo-waardig' bevonden.

Hersteltraject

Een hersteltraject werd ingezet en onder meer Bas Mester, oud-journalist, trad eind 2014 in dienst met als opdracht de opleiding te vernieuwen en het zelfvertrouwen te herstellen, na een pijnlijke accreditatie en een personeelsinkrimping. Begin dit jaar stapte hij op, om het huidige team richting de nieuwe accreditatie in oktober te laten werken. Hoofddocent Miranda van Dijk nam het stokje van hem over.

Tilburg en Ede

De experts die dit jaar alle Nederlandse journalistiekopleidingen op hbo-niveau 'keurden', zijn het meest tevreden over de opleiding in Tilburg. Maar in Ede zijn de studenten zelf het meest tevreden. 'Beiden onderscheiden zich door de sterke beroepsvoorbereiding'.