Zwolse journalistiekstudenten vallen in Armenië met hun neus in de boter

Haunted House zoekt nieuwe, grotere locatie in Zwolle

17:33 Groter, nóg spannender en over een langere periode te bezoeken. Na het succes van vorig jaar wil organisator Jasper van Stiphout met het Haunted House in Zwolle nog meer publiek trekken. Daarmee loopt ie echter wel tegen de grenzen van de Sassenpoort aan, de locatie van de vorige editie. ,,De in- en uitgang waren via hetzelfde smalle trapje. Dat moet echt anders", zegt hij.