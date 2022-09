Zwolse juweliers nemen schade op na inbraak in de vroege ochtend: ‘Vanavond rolhek weer naar beneden’

Bij Van Klaveren Juwelier in Zwolle is vanochtend vroeg ingebroken. Uit het pand aan de Melkmarkt zijn gouden sieraden ontvreemd, vertellen de eigenaars. Een heftige gebeurtenis, maar vrienden en kennissen bieden een helpende hand. ,,We moeten weer vooruit.”

Terwijl de ochtendzon zich meldt, zorgen een waterslang en stofzuiger ervoor dat de straat voor het juwelierspand weer schoon wordt. Kijkend naar haar winkel doet eigenaar Gini van Dijk haar verhaal. ,,Om 05.05 uur kregen wij een melding van de alarmcentrale. Toen heb ik thuis op de camera’s gekeken en zag ik dat er overal glas lag. Toen hebben wij ons aangekleed en zijn we op de fiets gesprongen en hierheen gegaan.”

Snel

De politie was inmiddels ter plaatse, gaat Van Dijk verder. Om 05.00 uur was het kwaad al geschied, de politie kwam volgens de eigenares twee minuten later aan. ,,Die waren er echt ontzettend snel.” De eerste lezing is dat de dadervlucht vervolgens verliep via de steeg in de Vier Jaargetijden, die even verderop aan de Melkmarkt ligt. ,,Er stond een vluchtauto klaar.”

Daar kan Simen Klok van de politie Oost-Nederland nog niet veel over kwijt. De melding kwam rond 5 uur in de ochtend, de politie trof vooral veel gebroken glas aan. Klok: ,,De daders waren al gevlogen. We doen onderzoek, stellen beelden veilig en gaan in gesprek met de buurt.’’

Klok hoopt dat eventuele getuigen zich melden. De kraak was in hartje Zwolle. ,,Het kan zijn dat mensen gezien hebben dat de daders wegrenden, of mogelijk is er een verdacht voertuig gezien. We horen het graag via 0900-8844. Over een eventuele buit doen we geen uitspraken.