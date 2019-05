Zwolse Kai H. trok zich af in bijzijn verbalisant en advocaat

Het meest opvallende op de lijst van mogelijke delicten van de 26-jarige Kai H. uit Zwolle: in de verhoorkamer van het politiebureau in Zwolle zich aftrekken, in bijzijn van een vrouwelijke verbalisant en een vrouwelijke advocaat.

Die wisten niet wat ze meemaakten en hebben aangifte gedaan van schennispleging, bleek tijdens de rechtszaak tegen de Zwollenaar. Daar werden overigens niet veel woorden aan vuil gemaakt: het was het enige feit dat de man bekende. Het was tot zijn eigen stomme verbazing gebeurd, want ‘zo ben ik niet’.

Psychose

De man werd op dat moment verhoord over de vernieling van een fiets. En zo stonden er meer zaken op zijn lijstje: diefstal van een beker chocolademelk ter waarde van een euro bij een supermarkt en bedreiging van twee medewerkers die hem daarvoor wilden aanhouden. Verder een poging tot diefstal bij een broodjeszaak op het station, en de diefstal van een laptop, na insluiping in een bedrijf. Van al die zaken wist H. tot zijn eigen verbazing niets meer. ‘Ik verkeerde in die tijd in een psychose’.

Minder verward

De man werd in de rechtszaal overladen met complimenten, van de kant van de rechters, de officier van justitie en zijn advocaat. Want het gaat sinds een maand of twee erg goed met hem. Hij verblijft in een instelling in Noord-Brabant, is daar clean – dat wil zeggen geen drugs- en drankgebruik meer-, komt minder verward over dan tijdens eerdere zittingen en ziet er veel beter uit dan voorheen.

Dat moet vooral zo blijven, meende de officier van justitie. Hij eiste 53 dagen cel, de tijd die de Zwollenaar in voorarrest heeft gezeten. En daarnaast vijf maanden cel voorwaardelijk, met een hele reeks aan voorwaarden om te bewerkstelligen dat H. het ingezette goede pad blijft volgen.