Zwolse kapper Van der Worp stopt na 43 jaar: ‘We beginnen nu pas te beseffen wat voor functie we gehad hebben’

videoHerenkapper Van der Worp in de Sassenstraat stopt na 43 jaar. Het pand is verkocht en er komt een nieuwe kapper in. Ans: ,,We weten nog helemaal niet wat we nu gaan doen. Eerst maar een nieuw huis.’’