Zwolse kerk viert kerst met Cash

Een primeur, want niet eerder speelde deze populaire groep uit Eindhoven in een godshuis dat nog in gebruik is. Laat staan dat de Dominicanenkerk plaats bood aan een popconcert. Dat laatste is het ook niet echt, vindt kloosterdirecteur Peter Pot, zelf al heel lang Cash-fan. ,,Hij was namelijk niet alleen een geweldige zanger, maar ook een gelovig mens. Hij zong veel spirituele songs. We hebben dus een keuze gemaakt uit zijn repertoire. Het moet immers wel passen bij de plek. En uiteraard is het allemaal kortgesloten met de broeders. Prior Jan Laan was direct enthousiast. Hij begon al over dat beroemde concert in San Quentin, in de gevangenis.''