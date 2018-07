Zwolse kerken willen ook langer open op zondag

„Eigenlijk is het heel gek dat de kerk elke middag geopend is, behalve op de zondagmiddag. We hebben ook een kerkwinkeltje, dat is nu gesloten op de zondagmiddag. We denken er al geruime tijd aan om ook op zondagmiddag activiteiten te organiseren. Binnenkort gaan we beginnen met het kliederklooster. Dat is een activiteit voor jonge gezinnen," vertelt Corinne van Nistelrooij, pastoraal werker bij de Dominicanenkerk in Zwolle.