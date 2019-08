Zwolse kermis draait op groene stroom, maar houdt dieselaggregaat achter de hand

Overschakelen

Dat is niet meer aan de orde nu de kermis ‘gevoed‘ wordt met groene stroom. Dat gebeurt via een transformator op het Rodetorenplein en een mobiele accu op het Grote Kerkplein. Toch staat een dieselaggregaat nog wel voor het grijpen. Want je weet maar nooit. ,,We hebben er vertrouwen in, maar de kermis geeft natuurlijk een grote piekbelasting. We hopen dat het aggregaat niet aan hoeft, maar mocht er toch een storing zijn dan kunnen we binnen een halve minuut overschakelen", aldus Santing. Ter voorbereiding heeft ze haar licht opgestoken bij de kermis in Purmerend waar de dieselaggregaten ook al in de ban zijn gedaan. En bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. ,,Daar wordt met dezelfde mobiele accu's gedraaid. Bij dat evenement is een iets andere piekbelasting maar we hebben toch een beetje kunnen vergelijken."