Zwolse kermis is klaar voor coronaproof editie op nieuwe locatie: ‘We willen kermis vieren én publiek gezond houden’

update Man in dikke jas pleegt gewapende overval op restaurant in Zwolle en weet ondanks klopjacht te ontkomen

8 augustus De politie is vanavond in de buurt van het winkelcentrum in Stadshagen in Zwolle op zoek geweest naar een man met een mes. Hij zou mogelijk een overval op een Aziatisch restaurant in het winkelcentrum hebben gepleegd.