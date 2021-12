Zwolse kerstboom voor mensen die gemist worden op Windesheim: ‘gemis wordt daarmee zichtbaar’

Weerman Wolvenne nog steeds optimis­tisch: ‘We worden eerste kerstdag wakker in een witte wereld’

De nieuwe weerkaarten zijn bekend. De regionale weerman Mark Wolvenne uit Twello blijft optimistisch: ,,We worden in onze regio eerste kerstdag wakker in een witte wereld. We weten alleen nog niet hoe dik de sneeuwlaag zal zijn.’’

13:20