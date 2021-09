Zwolse Kirsten Wild is de twijfel voorbij: nog één keer knallen op het WK baanwielrennen

Al maanden geleden kondigde Wild aan dat dit haar laatste seizoen was, zowel op de weg als op de baan. De Simac Ladies Tour eind augustus zou haar laatste kunstje op de weg zijn, de Olympische Spelen in Tokio haar laatste optreden op de baan. Al lonkte eind dit jaar nog wel de prestigieuze, nieuwe Champions League waar ze over deelname twijfelde. ,,Het afscheid van het wegwielrennen was al niet wat ik ervan hoopte toen we met onze ploeg uit de koers werden gehaald vanwege een coronageval. Ineens was het over”, vertelt Wild.