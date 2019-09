Zwolse kloosterbroeders roepen Rutte op: ‘Laat vluchtelingen toe uit Griekse kampen’

Ze luiden de noodklok en hopen op landelijke actie. De broedergemeenschap van het Dominicanenklooster in Zwolle roept de Nederlandse regering op om ‘een behoorlijk aantal’ vluchtelingen van de Griekse eilanden op te nemen en om Turkije en Griekenland aan te spreken op de afspraken van de Turkije-deal. ,,Het is een miserabele toestand”, stelt broeder Wijbe Fransen.

Premier Mark Rutte, alle fracties in de Tweede Kamer, media en vele andere organisaties ontvingen onlangs een brief vanuit de Zwolse kloostergemeenschap met de oproep om snel een einde te maken aan de situatie op de Griekse eilanden. De vluchtelingen leven in kampen die overvol zitten, geregeld onder slechte omstandigheden.

‘Open je ogen’

De nieuwsberichten daarover grijpen broeder Fransen (81) aan. ,,Er is veel leed in de wereld, dat weet ik. Maar dit is de meest miserabele toestand. Vluchtelingen leven in mensonterende omstandigheden. Nederland heeft toegezegd vluchtelingen op te nemen, er is een Turkije-deal, maar het duurt al jaren. En nu worden ook nog Syriërs teruggestuurd naar gevaarlijke gebieden. Nederland en Europa, doe je ogen open.”

Quote Het lijkt alsof iedereen ervan wegkijkt. We vragen ons af: waarom handelt men niet?!” Wijbe Fransen (81), Broeder Dominicanenklooster

Echt veel reacties ontvingen de broeders nog niet op hun brief. Maar ze geven niet op. Dit weekend verzamelen ze handtekeningen bij de diensten in het Dominicanenklooster. ,,Stap voor stap. We hopen op een luidere stem, op bondgenoten. Je mag best weten dat ik regelmatig bid voor de mensen daar. Maar ik weet ook dat alleen bidden niet voldoende is. Het lijkt alsof iedereen ervan wegkijkt. We vragen ons af: waarom handelt men niet?!”