Zwolse klusjesman mag geen eigen bedrijf meer beginnen

Klusjesman Andries S. uit Zwolle mag de eerste drie jaar geen eigen bedrijf beginnen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Doet hij dat toch, dan riskeert hij een half jaar in de cel. De 42-jarige man heeft naar het oordeel van de rechtbank tien mensen opgelicht, door zich voor te doen als bonafide klusjesman, voorschotten te vragen en vervolgens het werk niet af te maken.

S. moet ook geheel belangeloos fiks aan aan het werk: hij krijgt 240 uur taakstraf. Die straf is ook voor flessentrekkerij opgelegd: S. bestelde goederen, zoals maaltijden, taarten en sportkleding, zonder de rekening te betalen. Daarnaast moet hij slachtoffers 13.600 aan schadevergoeding betalen.

De rechtbank zag zich gesteld voor de vraag of S. alleen een slechte ondernemer was, of een oplichter. Eerdere zaken tegen hem voor vergelijkbare feiten eindigden in een sepot of een vrijspraak, maar nu ‘hangt’ hij dan toch, voor zaken uit vooral 2015.

Dakgoot

Zijn werkwijze: hij belde aan bij mensen om hen te wijzen op slecht schilderwerk, een verrotte dakgoot of slecht dak, asbesthoudende bedekking van carports of een tuin die wat onderhoud behoefde. Om de boel te repareren vroeg en kreeg hij ook een voorschot, om materialen te kunnen kopen. In goed vertrouwen betaalden zijn opdrachtgevers soms duizenden euro’s vooruit. Een keurig visitekaartje met een bedrijfsnaam trok hen over de streep.

Het werk werd dan niet afgemaakt. Bij twee aangevers is tijdens werkzaamheden op het dak lekkage ontstaan. Elders kwam hij aan met verf van de Action, terwijl was afgesproken een professionele verfsoort te gebruiken. De man was telefonisch niet bereikbaar, op het zogenaamde bedrijfsadres aan de Newtonweg waren de bedrijfjes van zijn visitekaartjes al niet meer gevestigd.

Zakelijke rekening

Op de rechtszitting van twee weken geleden voerde de man aan dat hij geen opzet had de boel op te lichten. Hij werd achtervolgd door botte pech: zijn ex plunderde zijn zakelijke rekening leeg, zijn moeder kwam in het ziekenhuis te liggen en hijzelf kampte ook met gezondheidsproblemen. Maar dat hij met alle opdrachtgevers te goeder trouw is geweest acht de rechtbank gezien het patroon ‘volstrekt ongeloofwaardig.’