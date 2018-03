Zwolse klusjesman verdacht van oplichting kan geen vrij krijgen: zaak uitgesteld

Minister Van Engelshoven opent 'zondagswinkel' D66

14:02 Cultuurminister Ingrid van Engelshoven opent zaterdag een D66-winkel in de binnenstad. Het gaat om een pop-up winkel in de Sassenstraat die alleen dit weekend open is. De partij wil daarmee aandacht vragen voor het koopzondagbeleid in Zwolle.